В Пензе готовятся к старту отопительного сезона

Общество

В Пензе готовятся к старту отопительного сезона
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В Пензе завершается подготовка к отопительному сезону - 2026/2027. В среду, 23 сентября, на встрече с ресурсниками глава города потребовал, чтобы все мероприятия были окончены до 1 октября.

«Основное внимание собравшиеся уделили состоянию тепловых сетей и мерам по снижению аварийности», - отметили в мэрии.

Дата пуска тепла пока не определена. Все зависит от среднесуточной температуры воздуха. По правилам ресурс начинают подавать при условии, если на протяжении 3 дней подряд (раньше было 5) ртутные столбики не поднимаются выше +8 градусов.

На этой рабочей неделе, согласно данным Приволжского УГМС, температурный режим будет выше климатической нормы, по ночам уличные термометры могут показывать до +17 градусов.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в 2024-м его начали 9 октября). Тогда глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.

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