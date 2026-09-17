В Пензу прибудет часть пояса Пресвятой Богородицы

Общество

В Пензу прибудет часть пояса Пресвятой Богородицы
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В четверг, 24 сентября, в Спасский кафедральный собор в Пензе прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Встреча состоится в 7:30.

Сразу после этого в соборе пройдет молебен, сообщили в Пензенской епархии.

Пензенцы смогут поклониться святыне до 16:30 27 сентября. Во время пребывания ковчега в храме будут совершать молебны с акафистом Пресвятой Богородице: в четверг, пятницу и субботу - с 8:15 до 17:00, в воскресенье - в 11:00 до 16:30.

Собор открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

«Пояс Пресвятой Богородицы - одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства», - рассказали в епархии.

Ковчег с частицей пояса доставят в Пензу из Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге.

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