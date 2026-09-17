В сентябре в Пензе появилось 1 500 молодых деревьев

Общество

В сентябре в Пензе появилось 1 500 молодых деревьев
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В Пензе в сентябре высадили 1 500 молодых деревьев на 12 участках. Ели, клены, можжевельник, спирея, кизильник и многие другие появились на улицах Коммунистической, Карпинского, Суворова, Кривозерье, рассказал в соцсетях глава города Олег Денисов.

В сентябре в Пензе появилось 1 500 молодых деревьев

Также деревья высадили в скверах - Октябрьском, Ермина и Лермонтова.

Фотоотчет о работах в последнем можно увидеть по ссылке.

Весной в областном центре появилось более 5 000 деревьев и кустарников. В озеленении Пенза нуждается в том числе и из-за ясеневой златки, погубившей множество растений.

В сентябре в Пензе появилось 1 500 молодых деревьев

Ранее пензячку поразил масштаб бедствия в Комсомольском парке: на территории под спил наметили свыше 100 деревьев, погибших из-за златки.

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