В сентябре в Пензе появилось 1 500 молодых деревьев

В Пензе в сентябре высадили 1 500 молодых деревьев на 12 участках. Ели, клены, можжевельник, спирея, кизильник и многие другие появились на улицах Коммунистической, Карпинского, Суворова, Кривозерье, рассказал в соцсетях глава города Олег Денисов.

Также деревья высадили в скверах - Октябрьском, Ермина и Лермонтова.

Фотоотчет о работах в последнем можно увидеть по ссылке.

Весной в областном центре появилось более 5 000 деревьев и кустарников. В озеленении Пенза нуждается в том числе и из-за ясеневой златки, погубившей множество растений.

Ранее пензячку поразил масштаб бедствия в Комсомольском парке: на территории под спил наметили свыше 100 деревьев, погибших из-за златки.