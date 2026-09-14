Пензенская область попадет под влияние Черноморского циклона

Общество

Пензенская область попадет под влияние Черноморского циклона
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На начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием Черноморского циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 14 сентября.

«Он принесет с собой значительные массы влажного и теплого воздуха, которые при встрече с прохладной воздушной массой приведут к выпадению обильных осадков, кое-где, возможно, с грозами и усилением порывов ветра», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температурный режим приблизится к климатическим нормам сентября.

Так, днем уличные термометры покажут до +18...+20 градусов, по ночам ртутные столбики станут опускаться до +5...+8.

Ветер будет менять направление практически ежедневно.

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