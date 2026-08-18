В Пензе многодетные смогут бесплатно посещать парк Белинского и зоопарк

Общество

В Пензе многодетные смогут бесплатно посещать парк Белинского и зоопарк
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В Пензе хотят дать право многодетным семьям (с 3 и более детьми) в третье воскресенье каждого месяца бесплатно посещать зоопарк и пользоваться муниципальными аттракционами в парке Белинского.

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии гордумы во вторник, 18 августа.

Возмещать выпадающие доходы зоопарку и парку Белинского будут из бюджета Пензы. В год это ориентировочно 20,9 млн рублей.

Сейчас предусмотрены следующие льготы для многодетных семей: в парке Белинского - 50%-я скидка на муниципальные аттракционы в третье воскресенье каждого месяца с 1 мая по 30 сентября; в зоопарке - 50%-я скидка на билеты в последние воскресенья летних месяцев, а в День многодетной семьи Пензенской области (третье воскресенье сентября) - 50%-я скидка для взрослых и бесплатный вход для детей в возрасте от 3 до 14 лет.

Окончательное решение депутаты примут на сессии гордумы 28 августа. Оно вступит в силу на следующий день с момента официального опубликования.

Кстати, на заседании комиссии народные избранники предложили дать семьям право пользоваться льготой не в воскресенье, а в любое другое время, например в день рождения ребенка. Чтобы учитывать такие посещения, можно, в частности, ввести специальные QR-коды или социальные карты. И. о. начальника управления культуры Пензы Наталья Гоголева пообещала проработать этот вопрос.

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