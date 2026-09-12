В Пензе торжественно открыли Соборную мечеть

В пятницу, 11 сентября, на проспекте Победы в Пензе состоялось торжественное открытие Соборной мечети, строительство которой шло более 15 лет.

Высота здания - 21 метр, в нем три этажа, высота минарета до навершия купола - 45 метров, сообщили в областном правительстве.

Мечеть сможет вместить одновременно до 5 000 человек. При ней предполагается открыть духовно-просветительский центр.

Строительство культового сооружения шло с 2010 года, с 2019-го его курировало ЦДУМ. К сентябрю 2023-го объект был готов на 90%. Чтобы закончить работы, требовалось примерно 100 млн рублей.

Для ускорения процесса духовное управление мусульман заключило соглашение с благотворительным фондом «Сияние».

В марте 2026 года к решению вопроса подключились региональные власти.