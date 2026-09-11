Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 12 сентября

12 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность и небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +16...+21. К ночи на воскресенье прогнозируется +6...+11, преимущественно без осадков.

На протяжении суток будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные погода в Пензенской области окажется неустойчивой, но температурный режим останется в пределах климатической нормы.

В старину подмечали: теплый вечер 12 сентября - к урожаю озимых.