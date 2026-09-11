В выходные в Пензенской области ожидается неустойчивая погода

В предстоящие выходные погода в Пензенской области окажется неустойчивой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 11 сентября.

«При прохождении атмосферного фронта будут идти дожди различной интенсивности», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, температурный режим останется в пределах климатической нормы.

И в субботу, и в воскресенье ожидается переменная облачность, днем уличные термометры покажут до +21 градуса, по ночам ртутные столбики могут опускаться до +5. Ветер будет менять направление.

В понедельник, 14 сентября, сохранится такая же погода, но окажется безветренно.