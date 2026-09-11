В выходные в Пензенской области ожидается неустойчивая погода

Общество

В выходные в Пензенской области ожидается неустойчивая погода
Печать
Max

В предстоящие выходные погода в Пензенской области окажется неустойчивой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 11 сентября.

«При прохождении атмосферного фронта будут идти дожди различной интенсивности», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, температурный режим останется в пределах климатической нормы.

И в субботу, и в воскресенье ожидается переменная облачность, днем уличные термометры покажут до +21 градуса, по ночам ртутные столбики могут опускаться до +5. Ветер будет менять направление.

В понедельник, 14 сентября, сохранится такая же погода, но окажется безветренно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!