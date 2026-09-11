Пензенским родителям детей-инвалидов выплатили 51 млн руб.

Общество

Пензенским родителям детей-инвалидов выплатили 51 млн руб.
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Отделение Социального фонда по Пензенской области оплатило родителям, воспитывающим детей-инвалидов, 10 500 выходных дней.

Перечисленная сумма превысила 51 600 000 рублей. Правом на меру поддержки воспользовались 208 жителей региона.

«Родители, официальные опекуны и попечители имеют право на получение 4 дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые они могут распределить самостоятельно по своему графику работы», - отметили специалисты.

Этими днями можно воспользоваться как отдельно, так и суммарно до 24 дней в течение года.

Мера поддержки доступна одному из членов семьи вне зависимости от занятости другого (даже если он в данный период без работы или находится в декретном отпуске).

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