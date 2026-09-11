Роспотребнадзор: Отказ АЗС наливать топливо в канистры необоснован

В России Роспотребнадзор признал необоснованным отказ АЗС наливать горючее в канистры. Ведомство направило предостережение топливным сетям после жалобы автомобилиста, об этом сообщает издание «Фонтанка».

Водителю отказались отпустить топливо в сертифицированную канистру - работники заправки сослались на устное внутреннее распоряжение компании.

На поступившую от мужчины жалобу в Роспотребнадзоре ответили, что продавец не может в одностороннем порядке отказываться от исполнения обязательств без законных оснований, это ущемляет права потребителя.

Однако в ведомстве подчеркнули: оценить правомерность или неправомерность отказа наливать топливо в канистры, принудить компанию к такому действию или к оплате убытков, понесенных из-за запрета, может только суд. Именно туда следует обращаться автомобилистам за защитой своих прав.

Таким образом, предостережение Роспотребнадзора имеет рекомендательный характер, юридически оно не обязывает АЗС продавать бензин в тару.