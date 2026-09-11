Названы самые популярные способы вовлечения в дропперские схемы

Общество

Названы самые популярные способы вовлечения в дропперские схемы
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Злоумышленники все чаще под предлогом легкого заработка предлагают гражданам использовать свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания похищенных средств. Вовлечение происходит через онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры и сайты знакомств, а в группе риска - подростки, студенты, пенсионеры и люди в сложной финансовой ситуации. Об этом сообщил ВТБ.

Масштаб проблемы подтверждают данные регулятора и надзорных органов. Осенью 2025 года в ЦБ оценивали число вовлеченных в обнал клиентов банков в 1,2 млн человек. По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей.

Кредитные организации фиксируют разнообразные сценарии вовлечения в такие схемы. Например, в ВТБ отмечают распространение предложений арендовать или продать банковскую карту, а также лжевакансий курьеров и логистов, где жертву просят перевозить деньги без объяснения их происхождения. Помимо этого встречаются и другие сценарии - от рассылок с сообщениями о «ошибочном переводе» до просьб о помощи у банкомата.

«Мошенники играют на доверии людей, их цель - заставить жертву добровольно отдать карту или доступ к счету. Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка», сообщаете коды из СМС или соглашаетесь на перевод чужих средств через свой счет, вы не просто рискуете своими деньгами - вы невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно вовлекают жертву в обналичивание средств других пострадавших, и за это грозит уголовная ответственность, даже если человек не осознавал своих действий», - сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

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