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Общество

В Пензенской области назначен главный следователь

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В Пензе назначен исполняющий обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета России. Им стал полковник юстиции Владимир Игнатенков.

Он приступил к работе в среду, 22 марта.

«Владимир Викторович родился в Республике Карелия. В 1996 году окончил с отличием Петрозаводский государственный университет. Проходил службу в органах внутренних дел Республики Карелия и прокуратуре Республики Карелия, с сентября 2007 года - в Следственном управлении СК РФ по Республике Карелия, с 2011 года состоял в должности заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

15 августа 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу», - рассказали в пензенском управлении.

Владимир Архангельский, исполнявший обязанности начальника, вернулся на должность первого заместителя.

До этого на протяжении трех с половиной лет областным управлением руководил Дмитрий Матушкин. 18 марта 2022 года генерал-майор юстиции подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 18 апреля глава государства подписал соответствующий документ.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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