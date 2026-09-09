Площадь Ленина в Пензе готовят к Дню города

Площадь Ленина в Пензе активно готовят к Дню города (0+), который будет отмечаться в эту субботу, 12 сентября.

Уже идет монтаж большой сцены. Чтобы освободить территорию, вазоны с пихтами перенесли на улицу Московскую. Там же оказались и некоторые скамейки.

Площадь Ленина станет основным местом торжеств, посвященных 363-летию областного центра.

В 10:00 здесь состоится открытие праздника и вручение регалий почетным гражданам Пензы; с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 будет идти большой концерт «Единство зажигает сердца»; с 15:00 до 17:00 желающие смогут принять участие в городском квизе.

Подарком горожанам станет выступление группы «Любэ» с 20:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в этом году впервые за последние несколько лет на праздник в Пензу приедут делегации сразу из 11 городов - 9 российских и 2 белорусских (Минска и Бреста). Глава Пензы Олег Денисов подчеркнул, что «важно не ударить в грязь лицом - от благоустройства до культурной программы».

С афишей можно ознакомиться здесь.