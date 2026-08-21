В Пензенской области за 7 месяцев подтвердили 44 случая боррелиоза

В Пензенской области за минувшую неделю, с 13 по 19 августа, к медикам обратились 80 человек с жалобами на укусы клещей, 19 из них - дети до 14 лет.

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 20 августа.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 2 268 жителей региона, в том числе 690 детей.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза проверили 1 235 членистоногих, снятых с людей. В 304 (24,6%) случаях результат был положительным.

За январь - июль зарегистрировали 44 случая боррелиоза: 31 - в Пензе, 6 - в Пензенском районе, 2 - в Бессоновском, 2 - в Шемышейском, по 1 - в Городищенском, Пачелмском и Сосновоборском.