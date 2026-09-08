В День трезвости в Пензе устроят мотозаезд и фестиваль

Общество

В День трезвости в Пензе устроят мотозаезд и фестиваль
Печать
Max

В пятницу, 11 сентября, в Пензе в рамках Всероссийского дня трезвости проведут масштабный фестиваль (0+) с мотозаездом.

Программа мероприятий начнется в 14:00 со сбора мотоциклистов у ТРЦ «Коллаж» на проспекте Строителей. Старт колонны во главе с министром здравоохранения региона Вячеславом Космачевым намечен на 14:30. Участники отправятся по центральным улицам города и доберутся до стелы «Росток» на набережной Суры.

Там в 15:00 стартует вторая часть праздника - фестиваль здоровья. Для гостей здесь организуют работу трех зон:

- культурно‑развлекательной (зрителей порадуют творческие коллективы Пензы);

- спортивной (предусмотрены показательные выступления и мастер‑классы по разным видам спорта, в том числе национальным);

- зоны здоровья.

В рамках последней специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут для желающих консультации и экспресс‑обследования, уточнили в региональном минздраве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фестиваль мотоцикл заезд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!