В День трезвости в Пензе устроят мотозаезд и фестиваль

В пятницу, 11 сентября, в Пензе в рамках Всероссийского дня трезвости проведут масштабный фестиваль (0+) с мотозаездом.

Программа мероприятий начнется в 14:00 со сбора мотоциклистов у ТРЦ «Коллаж» на проспекте Строителей. Старт колонны во главе с министром здравоохранения региона Вячеславом Космачевым намечен на 14:30. Участники отправятся по центральным улицам города и доберутся до стелы «Росток» на набережной Суры.

Там в 15:00 стартует вторая часть праздника - фестиваль здоровья. Для гостей здесь организуют работу трех зон:

- культурно‑развлекательной (зрителей порадуют творческие коллективы Пензы);

- спортивной (предусмотрены показательные выступления и мастер‑классы по разным видам спорта, в том числе национальным);

- зоны здоровья.

В рамках последней специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут для желающих консультации и экспресс‑обследования, уточнили в региональном минздраве.