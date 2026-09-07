Подготовлен прогноз погоды в регионе на рабочую неделю

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 7 сентября.

«Временами будут идти дожди разной интенсивности, в отдельные дни с порывистым ветром», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, заток более холодной массы приведет к понижению температурного режима.

Так, во вторник днем уличные термометры покажут не более +16 градусов, однако к четвергу разогреет до +23.

По ночам ртутные столбики станут опускаться до +4 градусов.