Подготовлен прогноз погоды в регионе на рабочую неделю

Общество

Подготовлен прогноз погоды в регионе на рабочую неделю
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На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 7 сентября.

«Временами будут идти дожди разной интенсивности, в отдельные дни с порывистым ветром», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, заток более холодной массы приведет к понижению температурного режима.

Так, во вторник днем уличные термометры покажут не более +16 градусов, однако к четвергу разогреет до +23.

По ночам ртутные столбики станут опускаться до +4 градусов.

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