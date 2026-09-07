Пензенский педагог представит регион на конкурсе «Учитель года России»

Общество

Пензенский педагог представит регион на конкурсе «Учитель года России»
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В среду, 9 сентября, стартует федеральный этап всероссийского конкурса «Учитель года России - 2026». Мероприятие состоится в Белгороде - на родине предыдущего победителя, учителя китайского и английского языков Дмитрия Баланчукова.

В первом туре финала участвуют 89 педагогов - представители всех субъектов РФ.

От Пензенской области выступит победитель регионального этапа - учитель информатики лицея современных технологий управления № 2 Сергей Адамский.

10 и 11 сентября участники в 2 группах пройдут испытание «Педагогическое интервью». Это открытая беседа с членами жюри в формате «вопрос-ответ».

С 13-го по 15-е числа педагоги проведут открытые уроки по темам, соответствующим рабочим программам предметов. Продолжительность занятия - 35 минут, далее - 10-минутный самоанализ и ответы на вопросы жюри.

Лауреаты первого этапа конкурса «Учитель года - 2026» будут объявлены 16 сентября. Они продолжат борьбу за победу в Москве.

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