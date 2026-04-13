Определен победитель областного конкурса «Учитель года - 2026»

В понедельник, 13 апреля, в Пензе подвели итоги областного конкурса «Учитель года - 2026». Торжественное мероприятие организовали в Доме офицеров.

Победителем признан учитель информатики лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы Сергей Адамский. Он получил диплом, денежный приз в размере 150 000 рублей и ключи от автомобиля «Лада-Гранта».

Второе место поделили сразу 2 конкурсантки: учитель математики средней школы № 2 г. Кузнецка Светлана Ладышева и учитель начальных классов средней школы № 2 г. Нижнего Ломова Татьяна Наумова. Им досталось по 100 000 рублей.

Третью позицию заняли учитель математики средней школы № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки Антонина Лылина и учитель истории и обществознания основной школы села Калиновка, филиала средней школы села Новая Толковка Пачелмского района Анна Ромашкина. Они получили по 70 000 рублей.

Финальный (очный) этап конкурса проводился с 6 по 10 апреля на базе школы № 19 в Пензе. Конкурсантам нужно было продемонстрировать свои навыки в двух испытаниях - «Урок» и «Воспитательное событие».

Помимо вышеназванных педагогов, в испытаниях участвовали еще 10 человек:

- Кирилл Агафонов - учитель географии школы села Вертуновка Бековского района;

- Татьяна Берлинская - учитель начальных классов школы села Засечного Пензенского района;

- Ольга Ермолаева - учитель географии школы им. Р. А. Китанина р. п. Тамала;

- Илья Исаев - учитель начальных классов губернского кадетского корпуса по делам ГОЧС им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;

- Иван Кувшинов - учитель начальных классов школы села Ульяновка Кузнецкого района;

- Татьяна Пузанова - учитель английского языка гимназии № 53 г. Пензы;

- Анна Пяткова - учитель английского языка гимназии № 216 «Дидакт» г. Заречного;

- Людмила Сидорова - учитель начальных классов школы села Русский Камешкир;

- Ольга Фролова - учитель информатики школы № 9 г. Сердобска;

- Регина Шаипова - учитель начальных классов школы села Индерка Сосновоборского района.