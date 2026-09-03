Пензенские детские поликлиники обеспечены педиатрами на 99%

Общество

Пензенские детские поликлиники обеспечены педиатрами на 99%
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В Пензенской области детские поликлиники обеспечены педиатрами на 99%. Об этом рассказала первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева на брифинге в правительстве в четверг, 3 сентября.

«У нас сейчас педиатры молодые - те, кто пришли, - они работают на декретных ставках. У нас вакантных ставок нет», - заявила она.

Марина Воробьева выразила надежду, что до 2028 года поликлиники будут обеспечены и медиками узкой специализации.

Весной этого года стало известно о сокращении дефицита профильных врачей - по состоянию на конец 2025-го в Пензенской области их насчитывалось 4 489.

Тем не менее квалифицированных кадров по-прежнему недостает. В частности, кузнечане в июле сообщили о проблемах в новой поликлинике на улице Свердлова, 115Б.

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