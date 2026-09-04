Пензенцы смогут сдать садовый мусор на полигон

С понедельника, 7 сентября, в Пензе стартует месячник по благоустройству, в рамках которого полигон на улице Осенней станет бесплатно принимать мусор (кроме промышленного и строительного).
В этом году дополнительно будет осуществляться прием растительных остатков, уточнили в мэрии. Чтобы сдать их, нужно получить в районной администрации путевой лист и талон с печатями.
Телефоны для справок:
- администрация Железнодорожного района - 55-11-00;
- администрация Ленинского района - 54-39-94;
- администрация Октябрьского района - 92-93-84;
- администрация Первомайского района - 34-34-66.
Огородников настоятельно просят не сжигать ботву, траву и садовый мусор во избежание ЧП и распространения едкого дыма, от которого страдают окружающие.