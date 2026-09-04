Районы Пензы окутывает дымом из-за сжигания сухой ботвы

В Пензе усилят контроль за традиционным для начала осени сжиганием сухой растительности на огородах, из-за чего происходит задымление улиц.

«Мы получили большое количество обращений. Люди жалуются не только на неприятный запах, кому-то дышать становится трудно. Ситуация особенно обострилась в последние дни: дым накрыл целые районы», - заявил глава города Олег Денисов.

В МЧС уточнили, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 5 раз привлекались для тушения сухой травы и мусора на открытой территории. По предварительным данным, все ЧП случились из-за неосторожного обращения с огнем.

В мэрии напомнили о штрафах за нарушение требований пожарной безопасности - от 5 000 до 15 000 рублей. Если из-за возгорания пострадает или будет уничтожено чужое имущество, поджигателя травы привлекут к уголовной ответственности.

«Штраф - крайняя мера, цели пополнить за этот счет бюджет нет. Наша задача - добиться дисциплины: заставить горожан задуматься о последствиях своих действий», - отметил глава Пензы.

В качестве альтернативы горожанам, желающим избавиться от садового мусора, предлагают обращаться в районные администрации, заключать договоры с частными перевозчиками через сайты объявлений.

Те же, кто страдает от едкого дыма, могут сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 63-10-05 или 05 (со стационарного телефона).

Олег Денисов поручил городскому управлению по делам ГОЧС в предстоящие выходные провести профилактическую работу с населением. «Прогнозируют дожди, но расслабляться нельзя. Это время важно использовать для напоминания правил пожарной безопасности», - заключил он.