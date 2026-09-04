В Пензе 2 дня будут перекрывать участки улицы Максима Горького

В центре Пензы на протяжении двух дней будут перекрывать участки улицы Максима Горького. Об этом предупредила городская администрация.

Ограничения вводятся для укладки здесь финишного слоя асфальтобетона.

В понедельник, 7 сентября, с 7:00 будет недоступен отрезок от Кирова до Урицкого; 8-го числа - от Кирова до Володарского.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов в эти дни.

Об изменении схем движения общественного транспорта пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что на улице Максима Горького отрегулировали высотное положение люков смотровых колодцев. Всего отремонтировали 116 таких объектов.