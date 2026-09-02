В Пензе обновили дорожную разметку на 5 улицах

За две ночи, с 31 августа на 1 сентября и с 1-го на 2-е число, специалисты «Пензавтодора» нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской на пяти улицах.

Работы прошли на участках улиц Максима Горького, Суворова, Карпинского, Злобина и Тухачевского.

«Применение термопластиковой разметки обусловлено ее высокой степенью долговечности и эксплуатационной устойчивостью нанесенных линий на протяжении длительного времени», - пояснили в МБУ.

К началу августа обновление дорожной маркировки было выполнено на 80%. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов во время прямого эфира 6-го числа.

«Разметку надо наносить на дороги, которые находятся в нормативном состоянии. Как нанести на ту, которую расфрезеровали? Сейчас мы ее отремонтируем, а потом нанесем. К октябрю нанесем», - пояснил он.

В середине августа дорожники обновили маркировку на пересечении улиц Терновского и Ростовской.