3 сентября в 2 микрорайонах Пензы отключат свет

На четверг, 3 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка и Южная Поляна, отдельные дома на улице Новоселов, проспекте Строителей, на улице и в проезде Розы Люксембург.

С 8:30 до 12:00 без света останется дом № 141 на ул. Новоселов.

С 8:30 до 16:00 приостановят снабжение по адресам:

- ул. Гомельская, 1-6, 8, 10-33, 35-57 (нечетные);

- ул. Нагорная, 1-26, 28;

- Нагорный пр-д, 1-6, 8-18 (четные);

- ул. Петровская, 70;

- ул. Сухумская, 2-12 (четные), 13-72;

- Сухумский пр-д, 1-27 (нечетные);

- 5-й пр-д Терновского, 1-19;

- ул. Терновского, 211-237 (нечетные).

С 8:30 до 16:30 не будут подавать ресурс в дома № 160, 166, 168 на проспекте Строителей, с 9:00 до 16:00 - № 1-7, 10-13, 16-25 на ул. Розы Люксембург и № 1-11 (нечетные), 17-21 (нечетные) в одноименном проезде.

С 9:00 до 16:30 под отключение попадут улицы Батумская, Новоселовка, Спортивная, Терновского, Ялтинская, 1-й проезд Терновского и Ялтинский проезд (номера строений не уточняются).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Баумана, 95, з/у 4е;

- ул. Мебельная (без уточнений по номерам);

- ул. Металлистов, 12, 14, 16, 18;

- ул. Терновского, 21а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.