Владимир Путин рассказал, как обстоят дела в зоне СВО

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию на фронте. Он высказался в рамках пресс-подхода, которым завершился рабочий визит в Киргизию во вторник, 1 сентября.

«Не сомневаюсь, что враг будет «сыпаться». Вопросы по времени, по срокам всегда очень сложные, и [это] вопросы, на которые лучше даже не пытаться давать конкретных ответов, по срокам, еще по чему-то. Потому что война - дело жестокое и трудно прогнозируемое.

Сейчас главный вызов - это, конечно, беспилотие, причем во всех средах: под водой, на море, на земле и в воздухе. Это для нас вызов серьезный, мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены, у меня даже сомнения нет. Я вижу это по тем темпам, которые набирают наши предприятия оборонной промышленности», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что российские войска, несмотря ни на что, наращивают темпы наступления в зоне спецоперации.

«Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 кв. км территории ДНР и 15 населенных пунктов. Что это, из чего это складывается?

Подразделения южной группировки войск, хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения, выходят... к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» как бы с юга и подходят с востока», - уточнил Владимир Путин.

Войска группировки «Центр», по его словам, наступают на нескольких направлениях сразу, ведут уличные бои по овладению Добропольем - важным логистическим центром.

«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению: в окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью - большая численность - около 5 000 человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны, успели дать [информацию] или нет. Там где-то, может быть, 4 500-4 800 [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически - окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения», - пояснил Президент РФ.

Что касается группировок «Восток» и «Днепр», то они продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья, в августе освободили 9 населенных пунктов, сейчас ведут бои в центральных кварталах города Орехова.

«Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области - до Сумов осталось 12 километров, до окружной дороги Сумов - и в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вчера - город Святогорск.

В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая - 460 кв. км - и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров», - добавил Владимир Путин.

В заключение он отметил, что продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуры Украины в ответ на продолжающиеся атаки по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

«Вооруженным Силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим - получат ответ. Вот примерно так обстоят дела», - резюмировал Путин.