ООО СЗ «Термодом», чей долг составил 87 млн, могут признать банкротом

ООО СЗ «Термодом», возводящее сейчас 5 многоэтажных домов на 490 квартир, могут признать банкротом. Соответствующий иск подала Федеральная налоговая служба России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области. Такая запись появилась в картотеке дел на сайте арбитражного суда.

Согласно данным сервиса «Прозрачный бизнес» ФНС России, на 1 августа этого года общая сумма недоимки и задолженности по штрафам и пеням компании составляет 87 195 801 руб. В сумму входят:

- страховые взносы - 15 048 995 руб.;

- земельный налог - 57 865 969 руб.;

- пени - 6 906 487 руб.;

- налог на имущество организаций - 1 330 209 руб.;

- транспортный налог - 685 913 руб.;

- налог на добавленную стоимость - 582 407 руб.;

- налог на доходы физических лиц - 2 342 122 руб.;

- государственная пошлина - 37 376 руб.;

- налог на прибыль - 2 696 320 руб.

Указывается, что в 2025-м ООО СЗ «Термодом» оплатило 42 907 699 руб. налогов. По данным бухгалтерской отчетности компании, доход составил 271 632 000 руб., а расходы - 433 725 000 руб.

ООО СЗ «Термодом» входит в состав строительного холдинга «Термодом». Сейчас, согласно сведениями на сайте наш.дом.рф, 3 дома из 5 компания возводит с задержкой.

Ранее в Сети распространился ролик с жалобами жителей Пензенской области на невозможность въехать в приобретенные квартиры в Засечном. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура. Руководителю компании-застройщика внесено представление.