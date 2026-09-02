Путин прокомментировал слухи о якобы готовящейся мобилизации

Во вторник, 1 сентября, Президент России Владимир Путин, завершая рабочий визит в Киргизию, ответил на вопросы представителей российских СМИ. Один из них касался мобилизации.

«На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную думу в России пройдет новая волна мобилизации...» - начала свое обращение к главе государства одна из журналисток.

Владимир Путин прервал ее словами «чушь собачья».

«Это информационная атака на Россию», - заявил Президент РФ.

Во время пресс-подхода также была затронута тема мирных переговоров по СВО.

«Мы хотим прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира вообще - и на Украине, и в Европе. И готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать», - подчеркнул Путин.