В Пензе нарушили запрет на продажу спиртного в День знаний

Общество

В Пензе нарушили запрет на продажу спиртного в День знаний
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Во вторник, 1 сентября, полицейские, а также сотрудники органов местного самоуправления проверили, как соблюдается запрет на продажу алкоголя.

Они посетили торговые точки крупных сетей, магазины шаговой доступности и другие места.

«Несмотря на разъяснительную работу, не все хозяйствующие субъекты следовали требованиям регионального законодательства о торговле спиртным в День знаний», - сообщили в городской администрации.

В региональном УМВД РФ добавили, что всего на нарушителей составили 9 административных протоколов, один из них - за продажу спиртного несовершеннолетнему.

24 июня, в день школьных выпускных балов, во время проверки также выявили нарушения запрета на продажу алкоголя. Полицейские оформили 4 административных протокола.

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