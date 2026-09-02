В Пензе нарушили запрет на продажу спиртного в День знаний

Во вторник, 1 сентября, полицейские, а также сотрудники органов местного самоуправления проверили, как соблюдается запрет на продажу алкоголя.

Они посетили торговые точки крупных сетей, магазины шаговой доступности и другие места.

«Несмотря на разъяснительную работу, не все хозяйствующие субъекты следовали требованиям регионального законодательства о торговле спиртным в День знаний», - сообщили в городской администрации.

В региональном УМВД РФ добавили, что всего на нарушителей составили 9 административных протоколов, один из них - за продажу спиртного несовершеннолетнему.

24 июня, в день школьных выпускных балов, во время проверки также выявили нарушения запрета на продажу алкоголя. Полицейские оформили 4 административных протокола.