Названы адреса в Пензе, где 2 сентября отключат свет

На среду, 2 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Маньчжурия, Терновка, Райки, Камыши-Хвощи, Южная Поляна, отдельные дома на улицах Богданова, Свердлова и проспекте Строителей.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57 (нечетные), 50;

- пр-д Коробкова, 1;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39;

- пр-д МОПРа, 1а, 4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10 (четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26, 30; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- 2-й Сортировочный пр-д/ул. Коробкова, 1/39;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Мебельная, 43, 47, 51, 53, 55-64, 66, 68, 70, 72;

- 3-й Мебельный пр-д, 1, 3-10, 12; 4-й Мебельный пр-д, 1-5, 7, 9, 11;

- ул. Осоавиахимовская, 12, 12а, 14, 21/74, 23, 27;

- ул. Пограничная, 32, 34, 36, 40, 42, 42а, 44, 46;

- ул. Терновского, 87, 87а, 89, 89Б, 90;

- ул. Бекешская, 6, 10а, 10Б, 12а, 12Б, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, стр. 24;

- ул. Пушкина, 175, 179;

- ул. Тимирязева, 79Б, 81Б, 83а, 89а, 93Б, 95Б, 95в, 97а;

- ул. Богданова, 33, 46, 50, 50а;

- ул. Свердлова, 25, 28, 32, 41;

- ул. Ялтинская, 17.

С 8:30 до 16:30 приостановят электроснабжение домов № 160, 166 и 168 на проспекте Строителей, с 9:00 до 16:30 - № 162 и 162а на ул. Терновского.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать в СНТ «Камыши» - под отключение попадут уч.: 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131, 132, 142, 143, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246, к/н 5433.

С 13:00 до 15:30:

- Березовский пер., 14-26 (четные);

- ул. Водопьянова, 17/12;

- 1-й пр-д Лескова, 1-7, 9-11, 13-16, 18-36, 38, 40, 42, 44; 2-й пр-д Лескова, 3-13, 15, 17,19; 3-й пр-д Лескова, 2-5, 12-15;

- ул. Лескова, 7-12, 14, 15, 15Б, 17/2, 18, 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, 25;

- ул. Ново-Тамбовская, 2-12 (четные), 13-21, 23, 25, 27, 27а;

- Ново-Тамбовский пр-д, 3, 5;

- Пихтинский пр-д, 1-7;

- 1-й Подгорный пр-д, 1-7, 9.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.