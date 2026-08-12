На проведение в Пензе спартакиады пенсионеров выделили более 26 млн

Спорт

На проведение в Пензе спартакиады пенсионеров выделили более 26 млн
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На подготовку и проведение в Пензенской области XI Спартакиады пенсионеров России из регионального бюджета выделили более 26 миллионов рублей. Постановление о перераспределении средств подписал председатель правительства Николай Симонов.

Минспорт получил 20 461 900 рублей, региональное правительство - 3 089 800, минкульт - 2 401 000. Еще 768 000 рублей в качестве субсидии направили областному отделению Союза пенсионеров России.

Спартакиада будет проходить с 3 по 8 сентября. Главными площадками для соревнований выбраны спорткомплексы «Буртасы», «Ахуны» и «Дизель-Арена».

Для участия заявились представители 72 регионов России, а также команды Белоруссии, Финляндии и Казахстана.

«Мы стремимся создать максимально комфортные и современные условия не только для спортивных мероприятий, но и для общения участников. Мы приложим все усилия, чтобы каждый спортсмен, будь то гость из другого региона России или участник из-за рубежа, почувствовал наше радушие, заботу и внимание», - отметила ранее министр физкультуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

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