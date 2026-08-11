Пенза снова примет Спартакиаду пенсионеров России

С 3 по 8 сентября Пенза примет XI Спартакиаду пенсионеров России. На нее приедут участники из 72 регионов России, а также команды Беларуси, Финляндии и Казахстана.

Главными площадками для проведения соревнований выбраны спорткомплексы «Буртасы», «Ахуны» и «Дизель-Арена».

По словам министра физкультуры и спорта Пензенской области Евгении Бочкаревой, подготовка к спартакиаде находится на особом контроле.

«Мы стремимся создать максимально комфортные и современные условия не только для спортивных мероприятий, но и для общения участников. Мы приложим все усилия, чтобы каждый спортсмен, будь то гость из другого региона России или участник из-за рубежа, почувствовал наше радушие, заботу и внимание», - отметила она.

Пенза уже принимала Спартакиаду пенсионеров России - в 2017 году. На нее приезжали более 600 спортсменов и гостей со всей страны, а также из Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии. Тогда пензенские участники заняли первое место в общекомандном зачете.