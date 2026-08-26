Котельную в Тепличном, отключившую пензенцам воду, могут выкупить

В Пензе решают вопрос о выкупе котельной в микрорайоне Тепличном, чтобы вернуть жителям горячую воду.

Ресурс горожанам отключили в начале июля. Причина - вывод из эксплуатации котельной, которая является основным источником тепловой энергии в районе.

Объект принадлежит ООО «Центральная». Фирма сдавала в аренду помещение и оборудование ООО «Тепло Плюс», однако эта организация перестала вносить плату, поэтому договор решили расторгнуть, а ресурс отключить.

«Собственник котельной прекратил ее эксплуатацию в отсутствие законных оснований, с нарушением установленного законодательством порядка, без соблюдения 8-месячного срока для уведомления об этом органа местного самоуправления и без согласования с ним», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган направил в суд иск к собственнику котельной, потребовав немедленно обеспечить ее бесперебойную работу.

Пока же жители вынуждены греть воду на газе или отказаться от водных процедур.

«Дома холодно и нечем мыться. Многие болеют. Когда решится вопрос с водой? Как наши дети пойдут в школу без воды и отопления?» - задала вопрос пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Отвечавший ей представитель Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области согласился: ситуация действительно требует немедленно вмешательства ответственных служб.

«По информации надзорных органов, собственник котельной обязан обеспечить выработку тепла независимо от формы эксплуатации объекта. Ведется работа по принудительному выкупу котельной для стабилизации ситуации», - сообщил он.