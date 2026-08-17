В городищенскую больницу устроились 4 молодых врача

В Городищенскую районную больницу трудоустроились 4 молодых специалиста, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Новые врачи - 2 педиатра, нарколог и рентгенолог.

«Мы видим, как благодаря приходу кадров очереди становятся короче, а пациенты получают более внимательное и профессиональное отношение», - уточнил главный врач больницы Лев Умнов.

Все 4 специалиста стали участниками программы «Земский фельдшер» и получили федеральные деньги. На сайте министерства указано, что единовременная компенсационная выплата по программе «Земский фельдшер» врачам, прибывшим в 2026 году на работу в города с населением до 50 тысяч человек и села Засечное, Бессоновка, устанавливается в размере 1 млн рублей; в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа - 1,5 млн.

Если раньше врачи могли длительное время ожидать поступления денег, то с этого года выплата приходит в течение 30 дней с момента заключения договора.