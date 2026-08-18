На Земле зафиксирована магнитная буря

Во вторник, 18 августа, на Земле между 7 и 8 часами утра началась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На 9:00 она имела уровень G1 по 5-балльной шкале, где высшим уровнем является G5.

«Продолжительность текущего события ожидается короткой. По прогнозу, к слабовозмущенному состоянию поле Земли вернется уже к полудню по московскому времени», - уточнили ученые.

Для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2-3 суток - это время планета будет оставаться в зоне действия крупной корональной дыры.

С начала августа это уже третья геомагнитная буря. Предыдущие фиксировались 2-го и 8-го числа.