Определена минимальная площадь объектов для торговли табаком

Общество

Определена минимальная площадь объектов для торговли табаком
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В Пензенской области определили минимальный размер площади торгового объекта, где может продаваться табачная и никотинсодержащая продукция. Соответствующее решение депутаты Законодательного собрания приняли на сессии в пятницу, 21 августа.

Размер площади должен будет составлять не менее 10 квадратных метров (федеральный минимум - 5).

Закон вступит в силу 1 марта 2028 года.

На той же сессии были введены ограничения в отношении мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, которые начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Торговля будет запрещена в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения, на территориях зон отдыха и других территориях, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей, в том числе пляжах, и др.

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