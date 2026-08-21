В регионе вводят ограничения в области розничной продажи сигарет

В Пензенской области вводятся ограничения в области розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания на сессии в пятницу, 21 августа.

Торговля будет запрещена:

- в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, которые находятся во владении и (или) в пользовании организаций отдыха детей и их оздоровления и в которых непосредственно осуществляется указанный вид деятельности;

- в местах проведения официальных спортивных соревнований на период их проведения;

- в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и (или) в пользовании организаций социального обслуживания, которые находятся в ведении Пензенской области и в которых непосредственно осуществляется указанный вид деятельности;

- на территориях зон отдыха и других территориях, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей, в том числе пляжах;

- в культовых зданиях, строениях и сооружениях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий и находящихся в пользовании религиозных организаций.

Запрет вступит в силу с 1 марта 2027 года.