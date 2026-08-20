В Пензе перед Днем города пройдет санитарная пятница

В Пензе пятницу, 21 августа, объявят санитарной. Областной центр приведут в порядок перед Днем города, который отметят в этом году 12 сентября.

Особое внимание уделят центральным скверам. Там уберут мусор и покрасят лавочки.

«Также начали украшать город. Тем более впереди у нас еще одна значимая дата - День Государственного флага. На мостах и путепроводах зажглась подсветка в цветах триколора», - сообщил глава областного центра Олег Денисов в соцсетях.

В этом году в Пензе отметят зеркальную дату - 363 года с момента образования города. Локаций предусмотрят много: площадь Ленина, скверы и парки.

Также на набережной Суры организуют салют. Он начнется ориентировочно в 22:00 и продлится 15 минут. Собравшиеся увидят не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) как минимум с 11 точек.

К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы большой вместимости, которые с 22:15 начнут развозить горожан во все районы областного центра.