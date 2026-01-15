На остановках на ул. Кирова теперь можно подключиться к сети Penza_Free

К сети Penza_Free теперь можно подключиться на всех остановках на улице Кирова: от площади Ленина до памятника Первопоселенцу. Об этом в четверг, 15 января, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«До 1 февраля также планируется смонтировать оборудование на остановке «Центральный рынок», - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, размещено 4 дополнительных роутера на Юбилейной площади.

Чтобы подключиться к общественной сети Penza_Free, нужно выбрать ее на своем электронном устройстве и авторизоваться с помощью бесплатного звонка или СМС-сообщения. «Подтверждение личности пользователя необходимо в целях безопасности, чтобы у злоумышленников не было возможности анонимно совершать киберпреступления», - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что на улице Московской стало больше роутеров общедоступной сети Wi-Fi. Дополнительные точки появились в районе площади Ленина, сквера «Копилка пословиц», около ТЦ «Пассаж» и рядом с Фонтанной площадью на Московской, 56/34.

Качество связи общественного Wi-Fi изначально устраивает не всех горожан. «Подключиться-то можно, только вот интернета все равно нет», «Раз в месяц, оказавшись в центре, пытаюсь подключиться в сквере Славы, на площади Ленина - без толку. Сеть видит, подключиться невозможно», «Да верните уже нормальный мобильный интернет и заберите себе этот Wi-Fi. Сначала не подключается, потом не грузит, толку ноль», - пожаловались люди в соцсетях.