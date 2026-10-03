В микрорайоне Арбеково высадили 26 красных кленов

Общество

В микрорайоне Арбеково высадили 26 красных кленов
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В Пензе в Арбекове, рядом с многоэтажкой на улице Лозицкой, 1а, высадили 26 красных кленов. Работы прошли в пятницу, 2 октября, в рамках осеннего этапа озеленения областного центра.

В микрорайоне Арбеково высадили 26 красных кленов

Кроме того, в тот же день сотрудники МБУ «Пензавтодор» посадили 80 молодых пирамидальных тополей на улице Чаадаева.

Сейчас из 32 запланированных объектов активисты и специалисты озеленили 29, 3 пока в процессе. Речь о бульваре за остановкой «Володарского», улице Тернопольской, 7, 48 и 50, пояснили в городской администрации.

Завершить работы хотят до середины октября.

Ранее сообщалось, что деревья высадили на улице Измайлова, у стоящей недалеко от съезда с моста им. Капашина композиции «Автомобиль фронтовых дорог и ветеран послевоенных пятилеток».

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