Прогноз на неделю: в Пензенскую область ненадолго вернется жара

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 17 августа.

«Ожидается сухая и жаркая погода, которая повысит класс пожароопасности повсеместно до 3-го», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

Во второй половине недели ожидается прохождение атмосферного фронта. Он принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температур.

Так, в начале рабочей недели в дневное время будет до +29...+31 градуса, во второй ее половине - уже +20...+25.

«В дневные часы в отдельных районах будут наблюдаться порывы ветра 15-17 м/с», - предупредила Оксана Горбунова.