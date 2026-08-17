На ул. Генерала Глазунова поставили знаки «Остановка запрещена»

Общество

На ул. Генерала Глазунова поставили знаки «Остановка запрещена»
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На улице Генерала Глазунова (в направлении движения к развязке на трассе М-5) появились знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщил в понедельник, 17 августа, в соцсетях глава Пензы Олег Денисов.

На ул. Генерала Глазунова поставили знаки «Остановка запрещена»

Кроме того, на проблемных участках теперь действуют и мобильные комплексы фотовидеофиксации правонарушений.

«Убедительно прошу пензенцев соблюдать ПДД и не оставлять машины в неположенных местах. Легкомысленных автовладельцев ждут штрафы», - подчеркнул Олег Денисов.

На ул. Генерала Глазунова поставили знаки «Остановка запрещена»

По его словам, местные жители не раз поднимали вопрос хаотичной парковки на проезжей части. Брошенные машины, в том числе фуры, занимали полосу и мешали работе спецтехники.

В этом году участок между домами № 3 и 17 на улице Генерала Глазунова вошел в список территорий, где используются передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил парковки «Паркон» и «Дозор».

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