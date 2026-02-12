С 12 февраля «Парконы» будут следить за пензенцами по новым адресам

В Пензе Госавтоинспекция согласовала использование передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил парковки «Паркон» и «Дозор» по дополнительным адресам, сообщили в мэрии. Соответствующая работа началась с четверга, 12 февраля.

В список вошли 15 территорий:

- от улицы Минской, 2, до улицы Одесской, 1а;

- от улицы Одесской, 1а, до трассы М-5;

- от улицы Клары Цеткин, 63в, в направлении улицы Долгорукова;

- между домами № 1 и 5 на улице 65-летия Победы;

- между домами № 3 и 17 на улице Генерала Глазунова;

- между домами № 111Б и 111 на улице Чаадаева;

- улица Клары Цеткин (от улицы Чапаева, 71а, в направлении улицы Чапаева);

- улица Мира в районе дома № 44в (у памятника героям блокадного Ленинграда);

- улица Лермонтова (от улицы Ленинградской в направлении улицы Лермонтова, 36а);

- улица Богданова (от улицы Чкалова в направлении улицы Лермонтова);

- улица Октябрьская, 4, 6, 8;

- улица Плеханова, 45;

- 6-й проезд Пестеля.

Принцип работы передвижных комплексов построен на повторной фиксации: оборудованные ими автомобили проезжают по одному и тому же участку дважды с интервалом не менее 5 минут.

«Если автомобиль стоит под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» или в другом неположенном месте, его номер автоматически передается для оформления административного штрафа», - сообщил замначальника управления ЖКХ Дмитрий Крысин.

Владельцы машин могут получить штраф в течение 2 месяцев после фиксации нарушения. Его размер - 2 250 рублей.