В Пензе планируют восстановить «Светофорное дерево»

В Пензе хотят восстановить арт-объект «Светофорное дерево». Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 13 августа.

«Подкрасьте, подлатайте, чтобы оно светилось», - поручил губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, приведут в порядок ведущий к арт-объекту тротуар.

«Светофорное дерево» появилось в областном центре в конце 2010 года - оно стало подарком горожанам к Новому году. Изначально огни на нем загорались только по праздникам.

В 2017 году режим работы перестроили так, чтобы «дерево» включалось каждый вечер вместе с наружным освещением. Через 4 года оно погасло, на что обращали внимание и жители, и деятели культуры.

В 2022-м в городском УЖКХ сообщили, что функции арт-объекта восстановлены, однако надолго ремонта не хватило - в ноябре 2025-го пензенцы вновь пожаловались, что огни не горят.