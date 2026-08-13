14 августа местами в Пензенской области пройдет дождь

Общество

14 августа местами в Пензенской области пройдет дождь
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14 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +6...+11 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +14...+19. К ночи на субботу прогнозируется снова +6...+11, осадки маловероятны.

На протяжении суток будет дуть западный ветер, сначала со скоростью 6-11 м/с, затем - 9-14 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что на этой рабочей неделе из-за затока холодной воздушной массы температурный режим в Пензенской области окажется ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

В старину подмечали: какова погода 14 августа, такой она окажется и 28-го.

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