В сквере Белинского отреставрируют фонари, установленные в 1954 году

При ремонте в сквере Белинского в Пензе сохранят фонари, установленные в 1954 году (4 опоры), а также гранитный бордюрный камень. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в региональном правительстве.

Специалисты почистят, покрасят и реконструируют фонари. Бордюрный камень выровняют. Участок вокруг памятника Белинскому отсыплют белым галечником.

Ремонт в сквере стартовал 13-го числа. Территория много лет нуждалась в благоустройстве, плитка, которую положили 10 лет назад, пришла в негодность. Теперь ее уберут.

«В ходе выездного совещания глава региона обозначил необходимость заменить разрушенное плиточное покрытие на более износоустойчивый и долговечный мелкозернистый асфальт, предназначенный специально для пешеходных зон», - рассказали в региональном правительстве.

По словам губернатора, плитка не для пензенских широт, она быстро разрушается от реагентов.

Площадь обновляемого участка составит 2 640 кв. м.

Работы планируют завершить к 1 сентября.