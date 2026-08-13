14 августа в Пензе будут отключать свет на Бугровке, Песках и в Райках

В пятницу, 14 августа, в Пензе в части Бугровки, Райков, Песков, а также в некоторых домах на улице Краснова и в проезде Богданова отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72;

- 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17;

- 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21;

- 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24;

- ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89;

- 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16;

- ул. Полярная, 3, 6, 7, 8;

- ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные);

- 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11;

- 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19;

- ул. Средняя, 77, 83, 83а.

- 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69-82, 83.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00:

- пр-д Богданова, 5, 7-17, 19;

- ул. Краснова, 35, 37, 39.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Лебедевская, 1, 1а, 3-7, 7Б, 9-11, 25;

- ул. Серафимовича, 2-17, 17а, 19, 21;

- пр-д Серафимовича, 1-4, 7, 8;

- ул. Староречная, 1-20, 22, 23;

- ул. Тельмана, 15, 17, 19, 21-30, 32, к/н 859.