На двух мостах через Сердобу открыли движение по одной полосе

Общество

На двух мостах через Сердобу открыли движение по одной полосе
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В Малосердобинском районе продолжается ремонт двух мостов через Сердобу. Общая протяженность сооружений, находящихся в селах Липовка и Новое Демкино, свыше 117 метров.

Сейчас на обоих мостах завершили ремонт одной полосы проезжей части, по ней открыто движение.

Планируется, что подрядчик приведет сооружения в нормативное состояние: отремонтирует пролетные строения, опоры, конусы, обустроит мостовое полотно и заасфальтирует его, сделает сопряжение с насыпью и так далее.

Работы хотят закончить в этом году.

«Оба объекта находятся на дорожной сети регионального значения, на которой также в прошлом году был приведен в нормативное состояние мост в селе Малая Сердоба», - рассказали в Минстрое Пензенской области.

До конца года намерены обновить 8 мостов в Бессоновском, Шемышейском, Земетчинском, Малосердобинском, Камешкирском и Колышлейском районах. Один из объектов, на подъезде к селу Большая Ижмора Земетчинского района, уже ввели в эксплуатацию.

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