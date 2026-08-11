В Заречном проведут вторую ночную диспансеризацию

Общество

В Заречном проведут вторую ночную диспансеризацию
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В городской поликлинике Заречного решили провести вторую ночную диспансеризацию - в пятницу, 21 августа.

«Первая такая акция прошла 23 июля и очень понравилась горожанам. Однако не все, кто хотел, смогли принять в ней участие. Поэтому врачи решили пойти навстречу зареченцам, и 21 августа наша поликлиника вновь распахнет свои двери после 20:00», - написал в своем канале в МАХ глава города Алексей Костин.

Пациентам выполнят общий и биохимический анализы крови, анализ на вирус гепатита С и ВИЧ, флюорографию, электрокардиографию, антропометрию и измерят внутриглазное давление.

Для женщин дополнительно предусмотрены маммография и осмотр гинеколога.

Необходима предварительная запись по телефону 22-22-59.

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