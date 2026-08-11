Пензенцев проконсультируют по вопросам качества школьных товаров

Общество

Пензенцев проконсультируют по вопросам качества школьных товаров
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С 10 по 21 августа в Роспотребнадзоре работает горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Речь идет об одежде, обуви, игрушках, школьной форме, канцелярии и питании.

«Специалисты также расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров», - пояснили в ведомстве.

Жители Пензенской области, желающие получить консультацию, могут обратиться по номеру (8412)66-09-48 с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу - с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Единый консультационный центр Роспотребнадзора функционирует круглосуточно, телефон 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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