В Пензенской области стартовала акция «Собери ребенка в школу!»

В Пензенской области в преддверии учебного года стартовала акция «Собери ребенка в школу!», в рамках которой планируется оказать поддержку более чем 4 000 семей, где воспитывается свыше 5 500 детей.

Помощь предоставляется малообеспеченным, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим детей-инвалидов или детей, взятых под опеку, уточнили в региональном минтруде.

До 31 августа они смогут получить канцелярские товары, портфели, обувь, школьную и спортивную форму.

Приемом и выдачей вещей в муниципальных образованиях станут заниматься комплексные центры социального обслуживания населения. В Пензе пункт сбора организовали на базе центра по адресу: 5-й Виноградный проезд, 22, тел. 8 (8412) 44-00-03.

Акция «Собери ребенка в школу!» проходит в регионе ежегодно. В 2025-м помощь оказали 7 158 ученикам.